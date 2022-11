Welcher Promi einst Schwarzeneggers Haus mit Klopapier beworfen hat

Halloween ist in den USA vor allem für die Kinder ein großer Spaß. Sie ziehen von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Und wenn's mal keine gibt, dann spielen sie Streiche.

Auch das Haus von Action-Star Arnold Schwarzenegger war einst Anlaufstelle der Süßigkeitensammler, nur, gab's da nichts zu holen, wie sich jetzt eine Hollywood-Schauspielerin erinnert. Kann vielleicht auch daran liegen, dass Schwarzenegger aus Österreich kommt und damals mit diesem Brauch nicht so vertraut war.

"Nun, Arnold Schwarzenegger lebte früher in unserer Straße. Wir klopften an seine Tür, um Süßigkeiten zu bekommen", erinnerte sich Schauspielerin Gwyneth Patrow in der "Jimmy Kimmel"-Show.