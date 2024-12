Weihnachtliche Töne und starke Worte: Soziales Engagement im Wiener Palais Ferstel

Kinder, Jugendliche und Familien in über 100 Projekten in Österreich, der Republik Moldau, Rumänien, Bulgarien und im Kosovo werden von "Concordia" betreut. Ziel ist es die Armut zu bekämpfen und ein selbstbestimmtes Leben ohne Ausgrenzung zu ermöglichen.

Unter dem Motto „Immer mit dem Herzen“ wurde am Sonntagvormittag ins Wiener Palais Ferstel zur Weihnachts-Matinée geladen.

„Wir müssen gemeinsam liebevoll hinschauen und Schritt für Schritt diese Kinder und Familien unterstützen, damit sie ein Leben in Würde führen können. Wir teilen uns alle dieselbe Erde – das sollten wir nie vergessen!“, so Concordia-Vorstandsmitglied Ulla Konrad in ihrer Rede.