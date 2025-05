Was wurde aus dem ehemaligen Song Contest-Starter Manuel Ortega?

Heute Abend wird's ernst für Österreich beim Eurovision Song Contest in Basel. Denn da findet das zweite Semifinale statt und JJ wird mit "Wasted Love" antreten. Schenkt man den Wettquoten Glauben, sollte der Finaleinzug so gut wie fix sein.

Anlässlich der Song-Contest-Woche war der ehemalige Teilnehmer Manuel Ortega in der ORF-Sendung "Guten Morgen Österreich" zu Gast und erinnerte sich an seinen Auftritt mit "Say A Word" 2002 in Tallinn zurück.