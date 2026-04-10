Was Wegbegleiter Gerda Rogers zum 35-Jahre-Jubiläum der "Sternstunden" wünschen
Im April 1991 ging Astrologin Gerda Rogers zum ersten Mal mit der Ö3-Sendung "Sternstunden" on air. Seither sind 35 Jahre vergangen und auch 1.800 Sendungen.
"Ich kann mich noch sehr gut an meine allererste Sendung mit Oliver Baier erinnern und gar nicht glauben, dass sie schon 35 Jahre her sein soll. Seither bin ich unglaubliche 1.800 Sonntage on Air gewesen. Die Ö3-Sternstunden haben mein Leben nicht nur verändert, sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil davon geworden. An dieser Stelle möchte ich mich beim gesamten Ö3-Team, meinen Moderatorinnen und Moderatoren und natürlich auch bei den tausenden Anruferinnen und Anrufern bedanken. Teamwork makes the dream work", sagte Rogers Freitagfrüh, als sie von zahlreichen Wegbegleitern bei Ö3 gefeiert wurde.
So meinte etwa die ehemalige Ö3-Moderatorin Kati Bellowitsch: "Ihre Herzenswärme ist so schön, sie hat immer ein offenes Ohr - Gerda ist einfach eine Strahlefrau!"
Auch Ex-Skifahrerin Marlies Raich verließ sich immer gerne auf Rogers" Prognosen: "Ich habe als junges Mädel mit neun Jahren schon Sternstunden gehört. Sie haben Benni und mir 3 Kinder vorhergesagt und das ist auch eingetroffen. Herzliche Gratulation, alles Gute und nur weiter so!"
Da kann auch "Guten Morgen Österreich"-Moderatorin Eva Pölzl nur zustimmen: "Sie sind nicht nur ein Vorbild, sondern auch eine tolle Expertin. Das, was Sie mir prophezeit haben, hat immer gestimmt."
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