Clemens Trischler: Lebenstraum Promi und Lebensmensch Gerda Rogers

Feuerwehrmann, Rennfahrer oder Astronaut – viele Burschen haben ja schon früh große Träume, was sie später einmal werden möchten – so auch Clemens Trischler (wird am Montag 30), der immer nur eines werden wollte, nämlich berühmt!

„Ich muss ehrlich sagen, das Blitzlichtgewitter hat mich immer schon fasziniert. Ich habe ins Stammbuch meiner Schwester mit sieben Jahren bei der Frage, was ich einmal werden möchte, geschrieben: Reich und schön und berühmt“, lacht er im „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“-Gespräch.

Das ganze Interview: