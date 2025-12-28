Während die einen fest daran glauben, ist es für andere Humbug – das Thema Astrologie erhitzt gerne die Gemüter. Seit den 1990er-Jahren beschäftigt sich Gerda Rogers mit den Himmelskörpern und ihrem Einfluss auf die Menschen. Kritikern begegnet sie mit einem Lächeln. „Man sieht das noch immer ein bisschen als Schwäche, wenn man sich dafür interessiert, was jetzt überhaupt in meinem Leben los ist, was sind meine Aufgaben, was soll ich machen, was soll ich lassen? Das ist ja nicht schlecht! Man geht ja auch zu einem Homöopathen oder Alternativmediziner und erkundigt sich: Was ist gut für mich?“, so die Astrologin in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“. Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Gerda Rogers

Frauen seien offener dafür, erzählt sie. „Die Männer kommen, wenn sie in großen wirtschaftlichen und beruflichen Schwierigkeiten sind.“

Wirtschaftliche Themen 2025 war nicht die Liebe Thema Nummer Eins in ihren Beratungen, sondern die Menschen kamen hauptsächlich mit wirtschaftlichen und beruflichen Fragen auf sie zu. „Na ja, es waren ja auch jeden Tag Hiobsbotschaften, die man durch die Medien vermittelt bekommen hat. Das hat die Leute schon sehr verunsichert.“ Diese Thematiken sollen auch noch das erste Halbjahr 2026 dominieren. „Merkur ist ja auch der Planet der Arbeit, der Wirtschaft, des Denkens, des Geldes und des Handelns. Er ist der Jahresherrscher und bleibt uns treu das ganze 26er-Jahr“, weiß die Astrologin. „Im Sommer kommt dann Jupiter in den Löwen. Dann wird’s ein bissl lustiger, da haben wir das Ärgste geschafft und schon wieder Boden unter den Füßen. Und da glaube ich, sind dann schon wieder die Lebensfreude und die Heiterkeit da. Das ist ja der Löwe, das sind ja sehr lebensfreudige Menschen. Da wird’s schon wieder lustig und da wird die Liebe auch wieder aufblühen.“

Glückskinder Mit zwei Sternzeichen soll es das neue Jahr besonders gut meinen – mit den Krebsen und den Löwen. „Der Krebs ist ja bereits in die Jupiterphase hineingekommen. Und das geht noch bis zum Sommer, genauer gesagt bis zum Juli und dann übernimmt der Löwe die Herrschaft. Der wird dann zum Glückskind. Krebse sind ja immer eher zurückhaltend, während die Löwen Lebensfreude versprühen. Die sagen: ,Ich will, ich kann!’ Die marschieren raus. Die zweite Jahreshälfte wird also eher temperamentvoll.“

Saturn prüft Aber wo Licht, da auch Schatten – einigen Sternzeichen steht nämlich ein nicht ganz so prickelndes Jahr bevor. Und Schuld ist Saturn. „Wer in Prüfungsphasen und Veränderungsphasen kommt – Saturnphasen sind ja auch immer Entwicklungsphasen – das sind die Widder“, so Rogers. „Widder sind ja sehr temperamentvolle, ein bisschen ungeduldige Sternzeichen. Sie müssen lernen, sich in Geduld zu üben. Nicht immer mit dem Kopf durch die Wand und spontan lospreschen“, so ihr Tipp. Auch die Waagen sollen den Saturn zu spüren bekommen. „Das Ganze beginnt ab März, verstärkt sich dann ein bisschen zum Sommer hin.“ Und obwohl die Krebse ja eigentlich zu den Glückskindern zählen, wird auch da ab dem Sommer Saturn spürbar. Auch die Steinböcke kommen in den Genuss des planetarischen Prüfers. „Man merkt ja selbst, wenn man die Saturnphase hinter sich gebracht hat, ist man ein anderer Mensch“, so Rogers. „Man braucht die Saturnphase für die eigene, persönliche Entwicklung.“ Zweieinhalb Jahre dauert so eine Saturnphase. „Das ist ja das Drama. Und je länger es dauert, desto ungeduldiger wird man. Diese Ungeduld ist schuld daran, dass man dann viele Fehlentscheidungen trifft. Dann hat man keine Geduld mehr und haut einfach rein. Und das ist wahrscheinlich genau das Falsche.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Lisa Trompisch im „Herrlich ehrlich“-Studio mit Gerda Rogers.