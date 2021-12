Was sich Angelika Kirschlager und Alfred Dorfer fürs neue Jahr wünschen

"Eine wirkliche Liebeserklärung an die Klassik“, so Kabarettist Alfred Dorfer über den satirischen Liederabend „Tod eines Pudels“, bei dem er gemeinsam mit Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager am 29. Dezember zum Auftakt der diesjährigen „Silvester im Akzent“-Veranstaltungsreihe im Wiener Theater Akzent auf der Bühne stehen wird.

„Dass wir am Ende des Jahres noch einmal auftreten dürfen, ist in diesen Zeiten etwas ganz Besonderes“, sagen die beiden im KURIER-Interview.

„Ein hoffnungsvoller Lichtstrahl fürs neue Jahr, an den wir unbedingt glauben wollen! Seit mehr als eineinhalb Jahren müssen wir um jeden Auftritt kämpfen, aber wir kämpfen ja nicht nur für uns selber und unsere Lebensgrundlagen, sondern auch für unser Publikum“, so Kirchschlager und Dorfer.