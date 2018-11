Was Puls4-Fitnesstrainer Roman Daucher in der Nacht so macht

"Deshalb bin ich damals mit 17 in meine erste Rockband eingestiegen, 'The Race'. Nach zwei Jahren habe ich dann in eine etwas professionellere Band, 'NIC', gewechselt. Mit der hatten wir dann ein paar große Auftritte", erzählt Daucher. Doch irgendwann war alles zuviel, er hängte die Sticks an den Nagel.

Der Midlifecrisis sei Dank

"Mit knapp 40 ereilte mich dann Gott sei Dank die Midlifecrisis! Ich dachte mir, bitte das kann es ja nicht gewesen sein! Es steckt noch sooo viel Rock' n' Roll in mir - et voilà: Ecliptica! Mit denen geh ich jetzt gemeinsam in die 'Musiker-Pension'", lacht er.