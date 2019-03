Was läuft da wirklich zwischen Richard Lugner und seiner Moni?

Rat holt sich Richard Lugner in Liebesdingen immer gerne bei Astrologin Gerda Rogers, so auch bezüglich seiner Moni. Und die "Sternderlschauerin" sieht in ihr eine gute Begleitung - nach der großen Liebe hört sich das aber dann doch eher weniger an. " Rogers und den Altersunterschied verdrängen wir", meint Lugner. Außerdem sei die Astrologie für ihn sowieso eher nur eine Richtschnur, wobei: " Rogers hat mir bei Cathy leider zu spät abgeraten und lag richtig."

Aber, was dafürspricht, die beiden verbringen wirklich gerne Zeit miteinander - auch abseits des Blitzlichtgewitters. Wobei, Lugner, wäre nicht Lugner, wenn er nicht zumindest via Fotos daran teilhaben lassen würde. So wie auch jetzt ein Restaurantbesuch im " Marengo", wo sogar ein Gold-Steak serviert wurde.