Was Heinz Marecek und Erwin Steinhauer aneinander besonders schätzen

"Zwei Alphatiere, die sich gegenseitig den Hals anbieten, um zuzubeißen", sagt Erwin Steinhauer (74) lachend in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah".

Das ganze Interview

Vor mehr als 25 Jahren haben die Vollblut-Komödianten Erwin Steinhauer und Heinz Marecek (80) gemeinsam 120 ausverkaufte Vorstellungen des Programms "Was lachen Sie?" gespielt. Jetzt gehen sie damit wieder österreichweit auf Tournee. Eine Idee von Mareceks Ehefrau Christine anlässlich seines 80. Geburtstages. Nur, Steinhauer war nicht von Anfang an Feuer und Flamme: "Ich bin ein fauler Hund. Ich hab sehr viele Interessen und dachte, es wird mich nicht mehr treffen." Es sei einfach viel zu lernen, wirft Marecek schmunzelnd ein. "Wir spielen es ja auswendig. Ein Monat lang haben wir jeden Tag am Telefon mit Kamera geübt. Dann kam Erwin ein paar Tage nach Ibiza (Anmerk: Heinz Marecek verbringt den größten Teil des Jahres in einer Finca auf der Baleareninsel) und dort haben wir es dann live geprobt. Wir kommen wohl präpariert daher", so der Schauspieler.

"Man muss lang suchen, dass man verschiedene Anknüpfungspunkte wieder findet", ergänzt Steinhauer. Die Frage, wer perfektionistischer ist, erübrigt sich mit einem Blick auf ihr Sternzeichen, denn beide sind Jungfrau mit Aszendent Schütze. "Wir rufen uns immer gegenseitig zum Geburtstag an", so Steinhauer, der am 19. September Geburtstag hat, sein Schauspielkollege feiert am 17. September.

Eine Berufsehe Seit 40 Jahren kennen sie sich schon, auch wenn sie sich nicht mehr genau an die erste Begegnung erinnern. "Es ist eine Berufsehe, aber wie sie entstanden ist, weiß ich nicht mehr", schmunzelt Marecek, der gerne und viel lacht, wie er erzählt. Auch sein Bühnenkollege hat "einen grenzenlosen Humor" und kann vor allem herrlich über sein eigenes Unvermögen lachen. "Da sag’ ich dann: ,Du oida Depp, das hast du notwendig gehabt.’’"

Sein Fazit: "Wir sind Humanisten, dadurch ergibt sich das auch irgendwo. Wir dürfen nie vergessen, die Fähigkeit Humor und Heiterkeit zu empfinden, unterscheidet uns von anderen Lebewesen. Also müssen wir dem auch Tribut zollen." Nur, "wenn man auf Kosten von jemand anderen lacht, dann wird’s bei mir ein bissl tragisch", so Steinhauer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier / Juerg Christandl Erwin Steinhauer und Heinz Marecek mit KURIER-Redakteurin Lisa Trompisch

Der Humor würde im Alter versöhnlicher werden, da sind sich die beiden einig. "Weil man eben so viele Sachen erlebt hat, gesehen hat und auch bereit ist, andere Dinge zuzulassen, bei denen man als Junger noch auf die Barrikaden gegangen wäre", sagt Marecek. "Es gibt ein wunderbares Wort: Gelassenheit. Heitere Gelassenheit ist eine Grundform des Humors. Heitere Gelassenheit aufgrund persönlicher Reifung", führt Steinhauer aus.

Klare Rollenverteilung Im Programm "Was lachen Sie?" gibt’s eine klare Rollenverteilung – Steinhauer mimt den "Gescheiten", Marecek den "Blöden". "Es ist ja auch eine Frage der Typologie. Und Erwin ist eher der Gescheite, Bestimmende, Obergescheite. Und ich bin mehr so ein Forferl, der dann sagt: ,Na, gut.’", so Marecek. "Aber wichtig ist, dass wir uns beide gut verstellen können. Ich bin nicht so gescheit, wie ich vorgebe, und er ist nicht so deppat. Das ist das Wesentliche", grinst Steinhauer, der an seinem Kollegen vor allem "sein unglaubliches Volumen an Humor" schätzt. „Er ist ein wahnsinniger Witzeerzähler und er ist unglaublich gebildet und weiß wahnsinnig viel. Und das ist angenehmer, mit so jemandem zusammen zu sein, als mit wem, der nix weiß.“ Und Steinhauer sei „ein Meister des Faches“, streut ihm Marecek Rosen. „Es gibt nicht viele Menschen, die den Beruf in dieser Perfektion und auch mit diesem Fleiß behandeln so wie er. Die wachsen nicht am Baum. Und dadurch ist es eine endlose Freude, mit ihm zu arbeiten.“ Da wundert nicht, dass beide nichts benennen können, was sie eventuell am jeweils anderen auch ab und zu mal stören würde.