Was Heinz Marecek zu seiner Ernennung zum Kammerschauspieler sagt

Zahlreiche Kunst- und Kulturschaffende tummelten sich am Montagnachmittag im Künstlerhaus am Karlsplatz in Wien. Der Grund dafür heißt Heinz Marecek , denn er wurde dort zum Kammerschauspieler ernannt.

Dabei verriet der Geehrte (wird im Jänner übrigens wieder Opa) aber auch, dass er es mit Titeln eigentlich gar nicht so hat. "Professor kann ja jeder werden – das kann ein Dirigent oder ein Hautarzt sein. Beim Kammerschauspieler ist es aber etwas anderes. Da weiß man, wofür man die Auszeichnung bekommt. Kammerschauspieler wird von den Empfängern mit Stolz und Freude entgegengenommen. Stolz ist auf meiner Gefühlspalette nicht vorhanden, umso mehr Freude. Ich bedanke mich daher mit großer Freude für diese Auszeichnung."

