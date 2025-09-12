Heinz Marecek: Das leidenschaftliche "Bühnentier"

Heinz Marecek feiert heuer nicht nur sein 60-jähriges Bühnenjubiläum, sondern am 17. September auch seinen 80. Geburtstag. Der ORF gratuliert dem Schauspieler und Regisseur vorzeitig – und zwar heute, Freitag, mit einen vierteiligen Fernsehabend. Dieser beginnt mit „Der Geschichtenerzähler – Heinz Marecek wird 80“, ein neues Porträt über das „Bühnentier“, wie sich Marecek darin selbst bezeichnet. Unter der Regie von Herbert Fechter dokumentiert der Film die Vielseitigkeit des Wieners. „Es war mir ein Anliegen, die unterschiedlichen Facetten von Marecek als Komödiant, Serienschauspieler und Regisseur in dieser Doku zu würdigen“, sagt Fechter über seine Arbeit, die den „Vollblutkomödianten mit dem unfehlbaren Sinn für die perfekte Pointe“ von vielen Seiten zeigt: humorvoll wie nachdenklich, in jedem Fall leidenschaftlich.

Marecek erzählt von seinen beruflichen Anfängen und den prägenden Stationen seiner Karriere. Zu Wort kommen auch zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Sie streuen dem Jubilar Rosen – so bezeichnet Michael Schottenberg Marecek als „genial“. Unterlegt wird das mit zahlreichen Ausschnitten aus Bühnen-, Film-und TV-Produktionen.

Um 21.05 folgen eine Wiederholung der „Heinz-Marecek-Gala“, die zu dessen 75er aufgezeichnet wurde, und die ersten zwei Produktionen der vierteiligen „Bockerer“-Verfilmung.