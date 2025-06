Sein Engagement an der Josefstadt hat Schauspieler Erwin Steinhauer (73) nach 37 Jahren beendet, langweilig wird ihm aber trotzdem nicht. Er ist in der Erfolgsserie "Die Toten von Salzburg" zu sehen und es gibt auch neue Folgen von "Himmel, Herrgott, Sakrament". Und 2026 steht er mit seinem Kollegen Heinz Marecek (wird im September 80) mit dem Programm "Was lachen Sie?" auf die Bühne.