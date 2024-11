Was für Jazz Gitti im "Forsthaus Rampensau" am Härtesten war

Woche für Woche befetzen sich die Promis in der ATV-Sendung "Forsthaus Rampensau" (immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn). Wenn sie dann aber einmal nicht durchgängig aufeinander kleben, verstehen sie sich dann aber doch ganz gut. Und so wurde am Donnerstag in der Wiener Bettelalm eine Watchparty der aktuellen Folge veranstaltet.

Reality-TV-Teilnehmer "Specki", "Wildsau Lydia Kelovitz, Käsekönig Roland Ludomirska samt Butler Dominic, Model Zoe Saip, sowie die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Sarah Fritzenwanker und Stefan Aigner u.v.m. trafen da aufeinander.