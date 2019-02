Was für eine Überraschung für Marjan Shaki und Lukas Perman

Und zwar aus den Händen von Karoline Edtstadler, die Lukas Perman noch aus ihrer Schulzeit kennt. „Wir sind im Musischen Gymnasium in Salzburg in die Parallelklasse gegangen und haben im Orchester gemeinsam Oboe gespielt“, erzählte sie.

„ Lukas und Marjan sind seit über 15 Jahren fixer Bestandteil der Musicalbühnen in Österreich und tragen mit ihren Auftritten im Ausland die österreichische Musicalkultur in die Welt. Besonders hervorheben möchte ich das karitative Engagement von den beiden. Seit 2010 haben sie unermüdlich hohe Geldsummen für internationale und österreichische Hilfsorganisationen gesammelt und ihre Bühne genutzt, um Menschen in Not zu helfen. Sie haben sich diese Auszeichnung wirklich verdient“, so die Staatssekretärin.