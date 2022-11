Was es mit Kabarettist Viktor Gernot und dem Verschwinden von Stofftieren auf sich hat

Bing Crosby (gestorben 1977) oder Frank Sinatra ( gestorben 1998) waren die Meister, wenn es um die Interpretation von Weihnachtsliedern im großen und stimmungsvollen Swing-Stil geht. In Österreich ist das der Sänger, Kabarettist und Entertainer Viktor Gernot (57). Seit nunmehr 30 Jahren steht er auf der Bühne und erfreut das Publikum auch immer wieder mit seinen Weihnachtskonzerten.

Auch heuer steht „Viktor Gernot & His Best Friends – The Christmas Show 2022“ auf dem Programm (am 11. Dezember in Wien, 12. Dezember in Graz und 13. Dezember in Linz).

„Ich habe keinen Weihnachtskonzert-Karriereplan gehabt. Ich bin ein absoluter Überzeugungstäter. Als Kind war ich schon verzaubert von dem Film ,Holiday Inn‘ (deutscher Titel: ,Musik, Musik‘) mit Bing Crosby, wo damals ,White Christmas‘ zum ersten Mal gesungen wurde. Und ich war wirklich gebannt und verzaubert von den amerikanischen Weihnachtsliedern“, erzählte Viktor Gernot im Gespräch mit dem KURIER.