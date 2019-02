Was ein Kellner aus Graz bei Deutschland sucht den Superstar macht

Bodenständiger treten da schon die beiden Damen aus Österreich, Andrea Hörmann (27) aus Fieberbrunn und Irena Resch (22) aus Linz auf. Letztere versucht, mit dem Song "What about Us" von Pink zu überzeugen. "Die Musik bedeutet mir sehr viel. Ob ich glücklich oder traurig bin, ich kann meinen Emotionen freien Lauf lassen. Das hat mir schon immer geholfen. Musik hat mir meine Trauer genommen. Ich bin sehr oft nach Hause gekommen, habe geweint und gesagt, dass ich nicht mehr zur Schule gehen will. Ich hab das nicht mehr ausgehalten. Es ist viel passiert. Von Anspucken bis Steinschlagen. Ich wurde wahrscheinlich gemobbt, weil ich die Schwächste in der Gruppe war. Ich war auch die Dickste in der Klasse." Mittlerweile hat Irena aber gelernt, ihren Körper zu mögen: "Ich werde nie schlank sein. Aber ich fühle mich jetzt wohl in meinem Körper."