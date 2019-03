Was Conny Kreuter über Michael Schottenberg wirklich denkt

Der Kindergartentante sei Dank – sie war es nämlich, die die kleine Conny einst zum Tanzsport gebracht hat.

„Wenn ich groß bin, will ich Tänzerin werden. Meine Mutter hat das zwar nicht ganz so ernst genommen, ich wollte nämlich auch Polizistin werden und Pilotin und Schauspielerin und einfach alles, aber es war also immer schon irgendwie in mir drinnen“, lacht schauTV-Moderatorin Conny Kreuter im „Warum eigentlich“-Talk.

Mittlerweile ist sie bereits zum dritten Mal als Profitänzerin bei der ORF-Show „Dancing Stars“ (beginnt am Freitag) mit dabei! Nach Ex-Thaiboxer Fadi Merza und Musiker Norbert Schneider tanzt sie diesmal mit Schauspieler Michael Schottenberg.