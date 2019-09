Was Coco König mit Hollywoodstar Michael Fassbender verbindet

Neben der Schauspielerei baut sie sich ein zweites Standbein auf. Coco König studierte Politik, Geschichte und Menschenrechte in New York und ist nun für ihren Master nach London gezogen. "Das Studium ist perfekt, wenn man später zum Beispiel bei den Vereinten Nationen arbeiten möchte oder sogar als Anwalt arbeiten will, das funktioniert eigentlich alles. Es war auch immer ein Deal mit meinen Eltern, dass ich das Studium nebenbei mache."