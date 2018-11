Was Ballettstar Davide Dato mit George Clooney gemeinsam hat

Nach sieben langen Monate konnte er wieder in die Proben einsteigen und bei der Nurejew-Gala 2018 sein Comeback feiern. Im Oktober gab’s dann gleich noch eine große Rolle in „Giselle“ (er tanzte den Herzog Albrecht) und jetzt steht auch gleich die nächste Hauptrolle an: Orion in „Sylvia“ (Premiere 10. November).

Aber auch auf dem TV-Bildschirm macht Davide eine gute Figur. Und da hat er sogar etwas mit Hollywood-Star Geroge Clooney gemeinsam. 2016 spielte er nämlich in einem Nespresso-Werbespot mit!