Was Anna Netrebko ab sofort mit ihrem Sohn singen wird

Jun a cianté! Lasset uns singen! Vieni a cantare! How about singing? Wie klingt wohl das bekannte Kinderlied "Kuckuck, Kuckuck" auf Ladinisch (Gruppe romanischer Dialekte, die in mehreren Alpentälern Oberitaliens gesprochen werden)? 25 weithin bekannte Kinderlieder findet man jetzt in Deutsch, Englisch, Italienisch und eben Ladinisch im neuen Buch vom Pressechef der Wiener Staatsoper, André Comploi. Mit passender Tonaufnahme dazu.