Warum Star-Geiger André Rieu fast seine Stradivari verkauft hätte

Obwohl es natürlich romantisch sei, in solch einem Baujuwel zu leben, dürfe man die Kosten nicht vergessen. "Es frisst viel Geld", meinte Rieu seufzend. "Vor zwei Jahren musste das Dach neu gemacht werden. Das sieht keiner, aber es musste trotzdem passieren, sonst würde es hineinregnen."Mit seiner Frau ist er seit 1975 verheiratet. "Sie hat an mich geglaubt. Meine Eltern glaubten nicht an meine Träume, aber sie hat immer an mich geglaubt und mir gesagt: 'Folge deinen Träumen und ich verdiene das Geld für dich.' Sie war Lehrerin für Deutsch und Italienisch und ich konnte ein Orchester formieren. Dafür bin ich ihr ewig dankbar."