Warum sich Proschat Madani und Caroline Peters auf der Leinwand küssen

"Mann ich hab' Grün, Sie Irre", ruft Caroline Peters (52) im Film "What A Feeling" aus, als sie beinahe von Proschat Madani (56) auf dem Zebrastreifen mit dem Auto überfahren wird. Dass aus dieser Begegnung einmal eine Liebesgeschichte zwischen den beiden Frauen entstehen soll, kann man sich da nur schwer vorstellen.

Doch genau darum dreht sich der Film von Kat Rohrer (44), der jetzt Premiere im Wiener Gartenbaukino feierte. "Ich wollte auf alle Fälle eine lesbisch-queere Geschichte erzählen, weil solche Geschichten im Kino generell unterrepräsentiert sind. Ein großes Anliegen war mir dabei der queere Aspekt in den verschiedenen Generationen. Es ist etwas ganz anderes, wenn man sich mit 50 outet, oder wenn man das heute unter 20 oder 30 tut", so Rohrer.

Rafael Haider sang "What A Feeling"

Auch Hauptdarstellerin Caroline Peters fand diesen Zugang erfrischend. "Ich fand das richtig gut, ich hab mich total darüber gefreut, weil ich mir dachte, endlich eine ganz andere Geschichte als sonst", erzählte sie in "Guten Morgen Österreich".

Und Kollegin Proschat Madani fügte hinzu: "Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir in so unterschiedliche und schöne Leben schlüpfen dürfen, die oft gar nichts mit uns selber zu tun haben. Aber es ist ja noch interessanter, wenn sie wenig mit einem zu tun haben."