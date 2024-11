Warum Schauspielerin Veronica Ferres gerne übersinnliche Kräfte hätte

Als Star-Fotograf Manfred Baumann vor dem TV saß und einen Marvel-Film anschaute, hatte er die Idee für das Thema des nächstjährigen "Dancer Against Cancer"-Kalenders: Superhelden! "Wir machen jetzt aber nicht Batman oder Spiderman nach, sondern kreieren eigene Helden. Denn jede und jeder, der an Krebs leidet, der in der Familie unterstützt oder sonst in Organisationen mithilft, das alles sind Superhelden", so Baumann.