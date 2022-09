Warum Metropol-Chef Peter Hofbauer glaubt, dass die Jugend "theaterfern" ist

Nebenbei verdiente er sich schon sein Geld als Zeitungsjournalist, ging später zum Radio und dann zum ORF, wo er von 1990 bis 1995 Unterhaltungschef war. Danach übernahm er das marode Metropol, verhalf der Bühne dort wieder zu neuem Glanz.

Wobei auch ihn die Thematik beschäftigt, auch das jüngere Publikum ins Theater zu locken. Hofbauer merkt an, dass bereist in der Schule die Einführung ins Konzert- und Theaterleben fast überhaupt nicht mehr stattfinden würde, zumindest konnte er das an seinen drei Töchtern Florentina, Yara und Anabel beobachten.

„Diese Theaterferne wird natürlich noch befeuert durch den jetzigen Hang zu Einsiedelei. Ich sage nur Homeoffice – und es wird ja alles ein bissl entpersönlicht. Kommunikation ist ja nicht angesagt. Aber gute Kunst hat auch mit Kommunikation zu tun. Man geht ja ins Theater nicht nur, um etwas auf der Bühne zu sehen, sondern man trifft dort Bekannte, plaudert übers Stück, geht vorher ins Kaffeehaus, nachher was essen. Und dieses Ritual ist heute eher nur noch bei den über 45-Jährigen zu finden.“