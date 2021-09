Warum Mariella Ahrens in Jeans und Pullover zur Vienna Fashionweek kam

Es galt die 2G-Regel (geimpft oder PCR-getestet) und FFP2-Maskenpflicht.

Auch die Prominenz hatte sich dafür in Schale geworfen. Künstlermanager Clemens Trischler erschien mit der deutschen Schauspielerin Mariella Ahrens, die in Jeans und Pullover verblüffte. "Mein Gepäck ist nicht angekommen." Sie hat also noch einen Koffer in Berlin, um die legendäre Hildegard Knef ( 2002) zu zitieren.

"Clemens hat ja alles versucht, aber wir hatten nur noch zwei Stunden bis Veranstaltungsbeginn. Da war nichts mehr möglich", meinte sie verzweifelt. "Jetzt bin ich halt in natura gekommen. So laufe ich tatsächlich im Alltag herum. Jetzt weiß man da auch einmal Bescheid."