Warum jetzt Karina Sarkissova der Kragen platzt

Die schöne Ballerina ist eine Person, die polarisiert - jetzt wurde es der Dancing-Stars-Jurorin aber zu viel. Karina Sarkissova meldete sich mit einer klaren Ansage an ihre "Hater" (so nennt sie ihre Kritiker) zu Wort.

In ihrem Theater-Büro in Ungarn dürften anonyme Beschwerden über sie eingegangen sein. "Sie sagen mir, dass es ,eifersüchtige Personen und Hater gibt, die sich über mich beschweren, weil ich die TV-Show mache und auf der Bühne als Primaballerina bin'. Ich weiß nicht, wer ihr seid, liebe Hater, aber bitte, entspannt euch, Leute. Beobachtet mich nicht und konzentriert euch nicht auf meine Karriere, seid nicht eifersüchtig, das ist schlecht für euch…oder probiert doch mal, was ich mache!!! Die meisten von euch würden in nur einem Tag scheitern….Viel Glück!", so die Ballerina empört.