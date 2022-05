Warum in jedem Menschen ein Clown steckt - und wie Clowns die Welt retten wollen

Schon in der Schule unterhielt Vondrak gerne ihre Mitschüler, später besuchte sie in Paris eine Clownschule. „Ich hatte ein traumatisches Erlebnis in meiner Familie und habe instinktiv das richtige gemacht. Ich habe mich an dieser Clownschule angemeldet und mit Humor und meiner eigenen Komik dieses doch schwere Thema ganz gut verarbeiten können. Dahinter stehe ich bis heute“, erzählt sie in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.