Warum hier jetzt der Wurm drin ist

Die Temperatur war zwar noch höchst sommerlich, trotzdem fand Samstagvormittag in der Wiener „Galerie bei der Albertina – Zetter“ der Auftakt zu einem Herbst voller künstlerischer Höhepunkte statt.

An Artur Nikodems Bilder beeindrucken sie vor allem die ungewöhnlichen Bildausschnitte, die starken Farben und das Licht-Schatten-Spiel.

„Es ist schön, all diese Werke in der großartigen Galerie von Kathi Zetter-Karner ausgestellt zu sehen. Sie ist eine außergewöhnliche Händlerin mit feinem Gespür für Ästhetik und es ist jedes Mal eine Freude mit ihr zusammenzuarbeiten“, so Künstler Erwin Wurm.

„Für mich als Designerin ist Kunst immer eine große Inspirationsquelle, aber wenn es dann noch so wunderbare österreichische Kunst ist, ist das eine wahre Bereicherung“, sagte die anwesende Modemacherin Anelia Peschev.

Dabei: ORF-Moderatorin Teresa Vogl, Sängerin Dorretta Carter und Designer Thomas Kirchgrabner.