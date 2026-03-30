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Warum es einen Grammy-Gewinner an den Wörthersee zog

Im Werzers Resort in Pörtschach wurde der Sommer bereits eingeläutet. Dabei waren auch seltene Gäste.
Stefanie Weichselbaum
30.03.2026, 05:00

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Zwei Männer halten eine Auszeichnung vor einem See und Bergen.

Temperaturmäßig ist es in Pörtschach in Kärnten zwar noch etwas frisch, die ersten Sonnenstrahlen motivierten aber etwa Schauspieler Michael Steinocher beim Werzers Saisonopening doch dazu, den Sprung in den Wörthersee zu wagen.

Bei der anschließenden Galaveranstaltung am Abend wurde dann der Grammy-Preisträger Harold Faltermeyer mit dem Goldenen Werzers Award von Gastgeber Hans-Werner Frömmel ausgezeichnet.

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Der gebürtige Münchner erklärte auch gleich seine Verbindung zu Kärnten. "Ich habe hier ein wunderbares Anwesen gefunden und liebe die Berge und die Natur. In Zukunft werde ich hier relativ viel Zeit verbringen." 

Die Laudatio hielt Manfred Bockelmann, der ihn als "in seinem Auftreten im höchsten Maße bescheiden" bezeichnete. "Wenn man ihn zu Hause besucht, glaubt man, er ist Landwirt. Dabei hat er weltweit Millionen von Tonträgern verkauft - das ist eigentlich unvorstellbar."

Die Gäste:

Werzers Saisonopening VIP Opening 2026, Werzers Hotel Resort

Werzers Saison-Opening

Ex-Skifahrer Fritz Strobl mit Ehefrau Bettina

Werzers Saisonopening VIP Opening 2026, Werzers Hotel Resort

Werzers Saison-Opening

Michael Steinocher, Julia Cencig und Alfons Haider

Werzers Saisonopening VIP Opening 2026, Werzers Hotel Resort

Werzers Saison-Opening

Jazz Gitti und Andrea Händler

Werzers Saisonopening VIP Opening 2026, Werzers Hotel Resort

Werzers Saison-Opening

Katja Ebstein und Manfred Bockelmann

Werzers Saisonopening VIP Opening 2026, Werzers Hotel Resort

Werzers Saison-Opening

Shirley und Otto Retzer mit Iva Schell

Claudia Stöckl und Udo Reichmann

Werzers Saison-Opening

Claudia Stöckl mit Udo Reichmann

Nik P. und Karin

Werzers Saison-Opening

Sänger Nik P. mit seiner Frau Karin

Waterloo singt

Werzers Saison-Opening

Waterloo hatte einen Auftritt

Simone Stelzer und Charly Brunner

Werzers Saison-Opening

Simone Stelzer und Charly Brunner

Werzers Saisonopening VIP Opening 2026, Werzers Hotel Resort

Werzers Saison-Opening

Clemens Trischler und Michael Steinocher

Michael Steinocher im Wörthersee

Werzers Saison-Opening

Michael Steinocher wagte den Sprung in den Wörthersee

Die Ehrung von Faltermeyer zog auch einen selten gesehenen Gast an: die deutsche Sängerin Katja Ebstein. "Ich gehe nicht oft auf rote Teppiche, aber hierher bin ich wegen Harold sehr gerne gereist. Denn wenn man zu Freunden geht, ist es etwas anderes."

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Unter den weiteren Gästen waren die deutschen Schauspielerinnen Maren Gilzer und Mariella Ahrens, Astrologin Gerda Rogers, Skilegende Fritz Strobl u.v.m.

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