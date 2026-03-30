Warum es einen Grammy-Gewinner an den Wörthersee zog

Temperaturmäßig ist es in Pörtschach in Kärnten zwar noch etwas frisch, die ersten Sonnenstrahlen motivierten aber etwa Schauspieler Michael Steinocher beim Werzers Saisonopening doch dazu, den Sprung in den Wörthersee zu wagen. Bei der anschließenden Galaveranstaltung am Abend wurde dann der Grammy-Preisträger Harold Faltermeyer mit dem Goldenen Werzers Award von Gastgeber Hans-Werner Frömmel ausgezeichnet.

Der gebürtige Münchner erklärte auch gleich seine Verbindung zu Kärnten. "Ich habe hier ein wunderbares Anwesen gefunden und liebe die Berge und die Natur. In Zukunft werde ich hier relativ viel Zeit verbringen." Die Laudatio hielt Manfred Bockelmann, der ihn als "in seinem Auftreten im höchsten Maße bescheiden" bezeichnete. "Wenn man ihn zu Hause besucht, glaubt man, er ist Landwirt. Dabei hat er weltweit Millionen von Tonträgern verkauft - das ist eigentlich unvorstellbar." Die Gäste:

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Die Ehrung von Faltermeyer zog auch einen selten gesehenen Gast an: die deutsche Sängerin Katja Ebstein. "Ich gehe nicht oft auf rote Teppiche, aber hierher bin ich wegen Harold sehr gerne gereist. Denn wenn man zu Freunden geht, ist es etwas anderes."