Warum es einen Grammy-Gewinner an den Wörthersee zog
Temperaturmäßig ist es in Pörtschach in Kärnten zwar noch etwas frisch, die ersten Sonnenstrahlen motivierten aber etwa Schauspieler Michael Steinocher beim Werzers Saisonopening doch dazu, den Sprung in den Wörthersee zu wagen.
Bei der anschließenden Galaveranstaltung am Abend wurde dann der Grammy-Preisträger Harold Faltermeyer mit dem Goldenen Werzers Award von Gastgeber Hans-Werner Frömmel ausgezeichnet.
Der gebürtige Münchner erklärte auch gleich seine Verbindung zu Kärnten. "Ich habe hier ein wunderbares Anwesen gefunden und liebe die Berge und die Natur. In Zukunft werde ich hier relativ viel Zeit verbringen."
Die Laudatio hielt Manfred Bockelmann, der ihn als "in seinem Auftreten im höchsten Maße bescheiden" bezeichnete. "Wenn man ihn zu Hause besucht, glaubt man, er ist Landwirt. Dabei hat er weltweit Millionen von Tonträgern verkauft - das ist eigentlich unvorstellbar."
Die Gäste:
Werzers Saison-Opening
Ex-Skifahrer Fritz Strobl mit Ehefrau Bettina
Werzers Saison-Opening
Michael Steinocher, Julia Cencig und Alfons Haider
Werzers Saison-Opening
Jazz Gitti und Andrea Händler
Werzers Saison-Opening
Katja Ebstein und Manfred Bockelmann
Werzers Saison-Opening
Shirley und Otto Retzer mit Iva Schell
Werzers Saison-Opening
Claudia Stöckl mit Udo Reichmann
Werzers Saison-Opening
Sänger Nik P. mit seiner Frau Karin
Werzers Saison-Opening
Waterloo hatte einen Auftritt
Werzers Saison-Opening
Simone Stelzer und Charly Brunner
Werzers Saison-Opening
Clemens Trischler und Michael Steinocher
Werzers Saison-Opening
Michael Steinocher wagte den Sprung in den Wörthersee
Die Ehrung von Faltermeyer zog auch einen selten gesehenen Gast an: die deutsche Sängerin Katja Ebstein. "Ich gehe nicht oft auf rote Teppiche, aber hierher bin ich wegen Harold sehr gerne gereist. Denn wenn man zu Freunden geht, ist es etwas anderes."
Unter den weiteren Gästen waren die deutschen Schauspielerinnen Maren Gilzer und Mariella Ahrens, Astrologin Gerda Rogers, Skilegende Fritz Strobl u.v.m.
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