Runde Geburtstage: Was die Schlagerstars Marianne Rosenberg und Katja Ebstein heute machen

Katja Ebstein und Marianne Rosenberg verbindet nicht nur ihre Liebe zum deutschen Schlager und dass sie damit auch ihr Geld verdienen, sondern auch ihre nah beieinanderliegenden Geburtstage. So feiert Ebstein heute, Sonntag, ihren 80. Geburtstag und Marianne Rosenberge wird morgen, Montag, 70 Jahre alt.

Katja Ebstein Katja Ebstein wurde als Karin Witkiewicz in der Nähe von Breslau geboren und floh während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie nach Berlin. Ihre Kindheit verbrachte sie in Westberlin und engagierte sich auch politisch. So ging sie etwa gegen Atomkraft, den Vietnamkrieg oder auch den Mauerbau auf die Straße. "Ich bin von Haus aus ein Widerspruchsgeist", sagt sie in der ARD-Sendung "Lebenslinien".

Dies sei auch essenziell für ihr Verständnis ihres Berufes. "Ich hab mir immer gedacht, wenn man etwas mit Kunst macht, dann muss man sich äußern und für das Gesellschaftliche unterwegs sein. Man hat eine Haltung und die muss erkennbar sein, indem was du tust."

© IMAGO/BREUEL-BILD Katja Ebstein

Ein Künstlername wurde ihr von ihrer ersten Plattenfirma nahegelegt, da ihr bürgerlicher Name schwer auszusprechen sei. Da die Künstlerin in Berlin in der Epensteinstraße wohnte, kam sie so auf ihr Pseudonym Katja Ebstein. Den Durchbruch hatte sie dann im Jahr 1970 beim Eurovision Song Contest mit "Wunder gibt es immer wieder", wo sie es auf den dritten Platz schaffte. Ein Jahr später trat sie mit dem Song "Diese Welt" an und holte nochmals einen Stockerlplatz. Mit "Theater" erreichte sie 1980 sogar den zweiten Platz (Johnny Logan gewann damals für Irland).

Privat war Ebstein mit dem Musikproduzenten Christian Bruhn verheiratet (1972-1976) und in zweiter Ehe mit Regisseur Klaus Überall, der 2008 an Krebs verstarb. Kinder hat Ebstein keine, obwohl sie gerne welche gehabt hätte. Dass es nicht geklappt hat, schiebt sie auf die Antibaby-Pille, die sie für einige Jahre eingenommen hatte. "Und als ich dann ein Kind wollte, ging der Körper überhaupt nicht." Seither lehnt sie die Schulmedizin auch eher ab. Neues probiert sie gerne in ihrem Beruf aus, mit 62 Jahren machte sie bei der RTL-Tanzsendung "Let’s Dance" mit, wo sie es bis ins Finale schaffte.

Marianne Rosenberg Ihre Kollegin Marianne Rosenberg, die morgen, Montag, 70 Jahre alt wird, wurde in Berlin geboren und wuchs dort in einer Künstlerfamilie auf. Sie wurde in den 1970er-Jahren mit ihren Hits "Mr. Paul McCartney" und "Er gehört zu mir" bekannt.

© IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Meyer Marianne Rosenberg

Letztgenannter feiert heuer auch das 50-Jahre-Jubiläum und dazu wurde eine Balladenversion gemeinsam mit der österreichischen Songcontest-Gewinnerin Conchita Wurst aufgenommen. "Zu dieser Zeit war das alles andere als akzeptiert, und das war so ein Mega-Hit, dass alle Männer das singen konnten, was sie gefühlt haben, ohne dass sie sich outen mussten, ohne dass sie Angst haben mussten", sagte Conchita einmal zu diesem Song, der besonders in der queeren Szene zu einer Art Hymne wurde.

Neben Schlager probierte Rosenberg aber auch noch andere Musikrichtungen wie Rock, Chanson, Jazz, Techno, Punk und Pop. Privat ist die Schlagersängerin schon seit Jahrzehnten mit dem Journalisten Michael Klöckner liiert, mit dem sie auch den Sohn Max (31) hat. Ihr Alter stresst sie jedenfalls nicht. "Ich setze mich nicht unbedingt damit auseinander, dass die Zeit vergeht. Zeit vergeht ja auch nicht. Wir vergehen. Ich hadere damit nicht. Aber lustigerweise sprechen mich alle auf den Geburtstag an", so Rosenberg gegenüber der dpa.

Außerdem hat sie ohnehin große Pläne und geht im November auch Club-Tour. "Na ja, was soll ich sagen? Rod Stewart ist gerade 80 geworden und geht auf Tour. Ich sage also dann: Jetzt erst recht."