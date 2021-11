Warum Cesár Sampson jetzt Mariah Carey Konkurrenz macht

"Ich hatte ein Lied, das ich irgendwann im Spätsommer geschrieben habe und wo ich mir gedacht habe, das klingt wie ein Weihnachtslied (A Little Love). Aber ein Lied alleine rauszubringen, macht ja auch keinen Sinn." Also nahm er einige Klassiker neu auf.

In diesem Jahr wird der Musiker Weihnachten übrigens nicht traditionell feiern. "Dadurch, dass ich schon ein halbes Jahr in Weihnachtsstimmung bin, hab ich mir gedacht, ich muss Weihnachten jetzt nicht unbedingt in der Kälte verbringen. So der Lockdown tatsächlich am 13. Dezember beendet sein sollte, werde ich am 18. Dezember in den Oman fliegen. Da werden wir diesmal Weihnachten in einem warmen Umfeld feiern", erzählte er hoffnungsvoll.