Warum bei der Starnacht Superkleber Gabaliers Auftritt rettete

Großes Jubiläum am Wörthersee – 20 Jahre Starnacht. Grund genug, gleich zwei Auszeichnungen zu vergeben: DJ Ötzi, der ebenfalls 20-jähriges Bühnenjubiläum feierte, bekam Platin überreicht. Goldig wurde es für Initiator Martin Ramusch, er darf sich ab sofort am Opernball (sollte er hingehen) das „Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten“ an den Frack heften.

Und auch Grund genug, ein bisserl in Erinnerungen zu schwelgen. Nik P. hat hier in Krumpendorf übrigens den „Stern“ geschrieben und Moderator Alfons Haider Schlagzeilen, als er 2012 schwer stürzte, sich dabei Schulter und Becken verletzte. „Da habe ich zwei Jahre lang daran laboriert.“