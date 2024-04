Warum Waris Dirie und Dragqueen Pandora Nox jetzt ihre sexy Seite zeigen

Dafür konnten u. a. außergewöhnliche Markenbotschafterinnen wie das somalisch-österreichische Model, Autorin und ehemalige Bond-Girl Waris Dirie , die als UN-Sonderbotschafterin mit ihrer Dessert Flower Foundation mit Sitz in Wien für Frauenrechte und gegen Genitalverstümmelung kämpft, Bianca Rosemarie , eine gehörlose Aktivistin mit Vitiligo, die sich für Sichtbarkeit und Akzeptanz einsetzt, die Wiener Performancekünstlerin Pandora Nox , die als Dragqueen gegen traditionelle Geschlechterrollen auftritt und als erste Frau das Reality-Show-Format "Drag Race Germany" gewonnen hat und Stefanie Hillinger , elffache Weltrekordhalterin aus Salzburg, die der Welt ihre Stärke und ihren Glauben an sich selbst beweist, gewonnen werden.

Unter dem Motto "Sexy, not sorry" startete der Unterwäschenkonzert Palmers jetzt eine starke Kampagne mit starken Frauen. ",Sexy, not sorry‘ ist viel mehr als eine Headline. Für uns ist es ein Statement und ein Bekenntnis zur Vielfalt der Schönheit. Wir möchten, dass jede Frau selbstbewusst durchs Leben geht und nicht mehr das Gefühl hat, sich für ihr Dasein entschuldigen zu müssen. Als Wäschehersteller wollen wir bewusst Bilder schaffen, die Haltung zeigen“, sagt Janis Jung , Vorstandsvorsitzender/CEO der Palmers Textil AG.

"Wir sind unheimlich stolz darauf, dass unsere Produkte von Frauen präsentiert werden, die selbstbewusst und gegen alle Widerstände ihren individuellen Weg gehen. Damit wollen wir Mädchen und Frauen ermutigen, an sich selbst zu glauben. Wir sind jung, alt, groß, klein, sexuell, weiblich, androgyn, leise, laut – wir sind sexy, not sorry“, so Rosmarie Rotter, Prokuristin und Director of Sales bei Palmers