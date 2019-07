Wander-Hotspot Seefeld: Promis haben die Tiroler Berge für sich entdeckt

Gürtler legte übrigens in Sachen Berg-Style die Latte hoch und fand in Clemens Unterreiner ihr männliches Pendant. Der Staatsopern-Sänger, der aus Liebe zur Stimme "nur wandert, wenn es nicht regnet“, erklomm fesch wie einst Luis Trenker im „Alpine Chic“ die Alm.

Gery Keszler nahm es in Sachen Outfit locker, punktete aber damit, trotz High-Society-Dauereinsatz den Blick fürs Wesentliche behalten zu haben. „Schau, wie schön“, kommentierte er klare Bergbäche und das wunderbare Bergpanorama. „In der Natur zu sein, ist das Wertvollste, was man mit seiner Zeit anfangen kann. Dazu ein erfüllender Job, was will man mehr?“