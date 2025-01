Vor Kitzbühel-Besuch: Schwarzenegger spendet eine Million für L.A.-Feuer-Opfer

In Los Angeles gibt es nach wie vor keine Entwarnung bezüglich der verheerenden Waldbrände, denn starke Winde könnten die Feuer erneut anfachen. Tausende Gebäude wurden dabei zerstört und Menschen haben nicht nur ihren Wohnsitz, sondern teilweise auch ihre Existenz verloren.

"Terminator" Arnold Schwarzenegger hat sich während der Feuerkatastrophe nicht in Kalifornien aufgehalten, seine Ex-Frau Maria Shriver musste allerdings evakuiert werden.

Wie Schwarzenegger jetzt per Aussendung öffentlich machte, spendet er eine Million Dollar "von seinem eigenen Geld" an drei Hilfsorganisationen: die Los Angeles Fire Department Foundation, die California Community Foundation und Habitat for Humanity Greater Los Angeles.