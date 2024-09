Vor "Forsthaus Rampensau": Jazz Gitti sucht reichen Mann

Villa, Porsche, Urlaub auf Hawaii - davon träumt die Jazz Gitti (78). Wer ihr das alles finanzieren soll? Na, ein Milliardär natürlich.

"Ich steh auf Glitzer und auf Glanz, auf Luxus und auf Eleganz. Ich will nur das, was gut und teuer ist. Ja, so ist halt mein Naturell, ich brauch Versace und Chanel", singt sie in ihrem neuen Song "Ich suche einen reichen Mann".