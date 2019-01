Von diesem Mann lässt sich Arnold Schwarzenegger einkleiden

Sobald man die Maßschneiderei von Franz Prader (83) am Fuße der Streif in Kitzbühel betritt, kommt einem der Meister persönlich entgegen. Ganz im Stile eines Gentleman erkundigt er sich sofort nach dem Wohlbefinden und bietet Kaffee an.

Das Erstgespräch mit allen Kunden führt Prader nämlich immer selbst, wie er dem KURIER verrät: „Ja, das ergibt sich, natürlich. Es ist ja schön, wenn man die Leute fragt ’Von wo kommen Sie?’ Dann gibt es schon ein anderes Gespräch. Dann sagt der ‚von Berlin, München, New York’. Dann wird gesprochen. Ich kenne mich ja gut aus auf der Welt, das ist ja nicht so schwierig und dann kommen nette Gespräche. Das gehört eigentlich zum Geschäft dazu.“

Wahrscheinlich auch ein Grund, warum die A-Liga der nationalen und internationalen Prominenz auf Praders Handwerkskunst schwört. Arnold Schwarzenegger, Robert Redford, Sean Connery oder Uschi Glas sind nur einige, die seine Maßkleidung tragen.