Vom Discokönig zum Prediger: Wie Andreas Schutti zu Gott fand

Was für ein bewegtes Leben! In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, stieg der Oberösterreicher Andreas Schutti zum absoluten Party-Zampano auf. DJ Ötzi legte bei ihm auf, Promis stürmten seine Lokale. Am Zenit seiner Karriere konnte er 10 Großraumdiscos, 500 Mitarbeiter und 50 Millionen Euro Umsatz vorweisen.