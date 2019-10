Voll krass: Comedy-Duo Erkan und Stefan geben ihr großes Comeback

Voll krass, bei euch wird es ja im Winter so richtig kalt. Minus 50 Grad oder so “ – so die Begrüßung des deutschen Komiker-Duos Erkan und Stefan (beide 48), eigentlich John Friedmann und Florian Simbeck, beim KURIER-Interview. Mitte der 1990er-Jahre feierten die beiden mit ihrer deutsch-türkischen Proleten-Freundschaft auf den Kabarettbühnen und im TV große Erfolge, waren nun aber 12 Jahre lang von der Bildfläche verschwunden.