VIP-Rennen am Stuhleck: Mausi Lugner überrascht mit Platz 2 und Germknödel-Hilfe

Perfekte Schneebedingungen erwarteten die zahlreichen Promis am Donnerstag am Stuhleck. Dort wurde groß das Skiopening gefeiert – und das mit einem VIP-Rennen.

Bei den Damen konnte sich Schauspielerin Caroline Vasicek den Sieg holen. „Ich freue mich riesig, es hat so viel Spaß gemacht, ich bin überglücklich. Vielen, vielen Dank! Ich bin schon als Kind gerne Ski gefahren, hab’ jedoch öfters das Ziel versäumt. Gott sei Dank hab ich es heute erwischt und dann auch noch gewonnen“, sagte sie.

Bei den Herren fuhr Stimmungskanone Harry Prünster allen davon. „Wie heißt es immer: ,Veni, vidi, vici – ich kam, ich sah, ich siegte‘. Jetzt feiere ich meinen Geburtstag“, so Prünster, der an diesem Tag 68 Jahre alt wurde.

Aber auch Mausi Lugner zeigte, was sie auf den Ski alles kann – Platz 2! „Viel Zielwasser und ,lusdick‘ durch zwei Germknödel“, meinte sie lachend zum KURIER.

Lustig war auch Kabarettist Gerald Fleischhacker, der den Wettbewerb pointiert kommentierte.

Auch Dancing-Stars-Teilnehmer Stefan Koubek holte sich bei den Herren einen Stockerlplatz. „Ich habe nicht gewusst, dass das im Alter auch noch so gut geht.“. Platz 3 ging an Schauspieler Albert Fortell und bei den Damen an Kabarettistin Gudrun Nikodem-Eichenhardt.