Austropromis

"Very much in love": Tom Neuwirth verrät, dass er in einer Beziehung ist

Der Künstler ist seit etwas mehr als einem halben Jahr in einer Beziehung und erzählt vom ersten Date.
13.04.2026, 10:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Tom Neuwirth vor einer blauen Wand

"Ob ich die romantische, wahre Liebe schon entdeckt habe, weiß ich nicht", sagte der Sänger Tom Neuwirth aka Conchita Wurst vergangenen Juli in der KURIER-TV-Sendung "Herrlich Ehrlich - Menschen hautnah".

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst: "Wir leben in Zeiten, die immer konservativer werden"

Dieser Umstand hat sich jetzt aber geändert, wie der Künstler im Podcast "Bussi Bla Bla", den er gemeinsam mit ESC-Sieger JJ macht, verkündete. 

"I want to announce that I'm very much in love" ("Ich wollte verkünden, dass ich sehr verliebt bin").

Die Liebe hält bereits "seit sechseinhalb Monaten" und es ist "schön, in einer Beziehung zu sein, die funktioniert. Ich kenne das so noch nicht Das, was ich jetzt gerade erlebt, das kannte ich nicht", so Neuwirth ganz verliebt.

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst über Hochzeit und Schönheits-OP

Beim ersten Date wurde Tom übrigens von seinem Angebeteten eingekocht mit Eintopf und Kastanien "und einem ur geilen Salat".

Wer der Glückliche ist, wollte Neuwirth allerdings noch nicht verraten.

kurier.at, SW  | 

Kommentare