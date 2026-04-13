"Very much in love": Tom Neuwirth verrät, dass er in einer Beziehung ist

"Ob ich die romantische, wahre Liebe schon entdeckt habe, weiß ich nicht", sagte der Sänger Tom Neuwirth aka Conchita Wurst vergangenen Juli in der KURIER-TV-Sendung "Herrlich Ehrlich - Menschen hautnah".

Dieser Umstand hat sich jetzt aber geändert, wie der Künstler im Podcast "Bussi Bla Bla", den er gemeinsam mit ESC-Sieger JJ macht, verkündete.

"I want to announce that I'm very much in love" ("Ich wollte verkünden, dass ich sehr verliebt bin").

Die Liebe hält bereits "seit sechseinhalb Monaten" und es ist "schön, in einer Beziehung zu sein, die funktioniert. Ich kenne das so noch nicht Das, was ich jetzt gerade erlebt, das kannte ich nicht", so Neuwirth ganz verliebt.