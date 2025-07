Tom Neuwirth alias Conchita Wurst über Hochzeit und Schönheits-OP

Aber auch mit diversen Gerüchten räumt er auf und erklärt, wie sie überhaupt zustande gekommen sind. So kam kürzlich der Verdacht auf, er hätte geheiratet - ausgelöst durch ein Instagramposting, welches ihn im weißen Anzug zeigt - mit den Worten "Just married" versehen.

"Tatsache ist aber, dass alle Gäste gebeten wurden, Weiß zu tragen. Das heißt, wie wir alle unsere Looks gepostet haben, wurden wir alle gefragt: Was? Hast du geheiratet? Naja, ist eh klar, wenn man weiß angezogen ist auf einer Hochzeit", schmunzelt Tom.

"So lustig. Ich meine, natürlich hab ich das absichtlich so geschrieben, weil ich mich darüber auch amüsiere, welche Schlagzeilen da rauskommen", erzählt er.

Jetzt klärt der Künstler aber auf: "Schau, das war wieder ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt lustig sein. Und es war nicht so lustig. Die haben mich angeschaut: Ok, wow, ganz schön offen. Dann waren wir in der Werbepause und Graham hat mich gefragt: 'Was, du hast ein Facelift machen lassen?' Und ich so: 'Nein, du hast von deiner kaputten Schulter erzählt und ich dachte, ich sag halt sowas.' Dann haben sie gemeint, 'naja, aber du schaust so frisch aus, das hätte schon auch sein können.'"

Also keine OP für Tom Neuwirth, der übrigens noch nie etwas machen hat lassen.

"Ich bin froh, dass ich nie was gemacht habe. Ich wollte in meinen 20ern immer die Nase machen lassen. Im Nachhinein bin ich aber froh, dass ich es nicht gemacht habe. Zugleich weiß ich aber auch nicht, wenn ich mir mit 70 denke, jetzt bin ich mal sechs Wochen auf Kur", lacht er.