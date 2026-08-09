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Austropromis

Verspätetes Geburtstagsfest für Opernsängerin Cecilia Bartoli

In der Salzburger Residenz wurde zu einer Gala zu Ehren von Cecilia Bartoli geladen.
Stefanie Weichselbaum
09.08.2026, 10:37

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Eine Frau schneidet vor rotem Vorhang eine riesige Torte an, umgeben von applaudierenden Gästen und Fotografen.

Eigentlich wurde Opernsängerin Cecilia Bartoli bereits am 4. Juni 60 Jahre alt. Im Rahmen der Salzburger Festspiele wollte man aber ihr zu Ehren noch einmal eine große Geburtstagsgala in der Residenz geben - riesige Torte inklusive.

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Das Besondere an dieser Torte war, dass hier jene Deko-Torte aus der Oper „Il viaggio a Reims“ originalgetreu nachgebacken wurde.

Die Gäste:

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Vitus Winkler, mit Ehefrau Eva Maria, Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Lukas Crepaz

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Die Opernsängerinnen Asmik Grigorian und Cecilia Bartoli

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Cecilia Bartoli freute sich sehr über die Gratulationen

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Plácido Domingo stimmte ein Ständchen an

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Opernsängerin Pretty Yende

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Bankier Heinrich Spängler mit Ehefrau Eva

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Helga Rabl-Stadler und Benita Ferrerro-Waldner

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Geburtstagsfest Cecilia Bartoli

Engelbert Lainer und Hera Lind 

Auch Opernstar Plácido Domingo ließ sich zu einem Ständchen hinreißen. „Ich habe gehört, Cecilia nannte mich einmal ein lebendiges Monument. Ich weiß zwar nicht, ob ich das bin, aber ich krieg Gänsehaut, wenn ich das höre“, meinte er.

Kollegin Pretty Yende sieht in Bartoli „eine ungeheure Inspiration“.

Dem Anlass entsprechend tischte Haubenkoch Vitus Winkler Sauerteigbrot mit Vogelbeerbutter, Lachsforelle mit Brunnenkresse, Rinderfilet mit Pilztarte und Wildkräutern, sowie Schwarzbeere, Fichte und Sauerklee auf.

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Das Geburtstagskind selbst zeigte sich gerührt und überwältigt: „Grazie, Grazie, Grazie, Salzburg ist mittlerweile eine große Familie für mich“.

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