Verspätetes Geburtstagsfest für Opernsängerin Cecilia Bartoli

Eigentlich wurde Opernsängerin Cecilia Bartoli bereits am 4. Juni 60 Jahre alt. Im Rahmen der Salzburger Festspiele wollte man aber ihr zu Ehren noch einmal eine große Geburtstagsgala in der Residenz geben - riesige Torte inklusive.

Das Besondere an dieser Torte war, dass hier jene Deko-Torte aus der Oper „Il viaggio a Reims“ originalgetreu nachgebacken wurde.

Auch Opernstar Plácido Domingo ließ sich zu einem Ständchen hinreißen. „Ich habe gehört, Cecilia nannte mich einmal ein lebendiges Monument. Ich weiß zwar nicht, ob ich das bin, aber ich krieg Gänsehaut, wenn ich das höre“, meinte er.

Kollegin Pretty Yende sieht in Bartoli „eine ungeheure Inspiration“.

Dem Anlass entsprechend tischte Haubenkoch Vitus Winkler Sauerteigbrot mit Vogelbeerbutter, Lachsforelle mit Brunnenkresse, Rinderfilet mit Pilztarte und Wildkräutern, sowie Schwarzbeere, Fichte und Sauerklee auf.