Verspätetes Geburtstagsfest für Opernsängerin Cecilia Bartoli
Eigentlich wurde Opernsängerin Cecilia Bartoli bereits am 4. Juni 60 Jahre alt. Im Rahmen der Salzburger Festspiele wollte man aber ihr zu Ehren noch einmal eine große Geburtstagsgala in der Residenz geben - riesige Torte inklusive.
Das Besondere an dieser Torte war, dass hier jene Deko-Torte aus der Oper „Il viaggio a Reims“ originalgetreu nachgebacken wurde.
Die Gäste:
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Vitus Winkler, mit Ehefrau Eva Maria, Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Lukas Crepaz
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Die Opernsängerinnen Asmik Grigorian und Cecilia Bartoli
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Cecilia Bartoli freute sich sehr über die Gratulationen
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Plácido Domingo stimmte ein Ständchen an
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Opernsängerin Pretty Yende
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Bankier Heinrich Spängler mit Ehefrau Eva
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Helga Rabl-Stadler und Benita Ferrerro-Waldner
Geburtstagsfest Cecilia Bartoli
Engelbert Lainer und Hera Lind
Auch Opernstar Plácido Domingo ließ sich zu einem Ständchen hinreißen. „Ich habe gehört, Cecilia nannte mich einmal ein lebendiges Monument. Ich weiß zwar nicht, ob ich das bin, aber ich krieg Gänsehaut, wenn ich das höre“, meinte er.
Kollegin Pretty Yende sieht in Bartoli „eine ungeheure Inspiration“.
Dem Anlass entsprechend tischte Haubenkoch Vitus Winkler Sauerteigbrot mit Vogelbeerbutter, Lachsforelle mit Brunnenkresse, Rinderfilet mit Pilztarte und Wildkräutern, sowie Schwarzbeere, Fichte und Sauerklee auf.
Das Geburtstagskind selbst zeigte sich gerührt und überwältigt: „Grazie, Grazie, Grazie, Salzburg ist mittlerweile eine große Familie für mich“.
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