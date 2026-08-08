Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Salzburger Festspiele: Wer zum Empfang der Industriellenvereinigung kam
Der Empfang fand über den Dächern der Mozartstadt im Restaurant M32 am Mönchsberg statt.
Die Festspielzeit in Salzburg wird gerne auch für den einen oder anderen Empfang genutzt, um sich kulturell, gesellschaftlich, politisch und natürlich auch wirtschaftlich auszutauschen.
Die Salzburger Industriellenvereinigung lud dazu ins Restaurant M32 am Mönchsberg.
© Neumayr Franz
Empfang Industriellenvereinigung
Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Ex-Finanzministerin Maria Fekter
© Neumayr Franz
Empfang Industriellenvereinigung
Andreas Klauser (CEO Palfinger) mit Ehefrau Jolanta, Schauspielerin Susanne Czepl Zrost und Rudolf Zrost (IV)
© Neumayr Franz
Empfang Industriellenvereinigung
Philipp Hochmair und Roxane Duran
Auf Einladung von IV-Salzburg-Präsident Andreas Wimmer kamen Festspielpräsidentin Kristina Hammer, die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, die ehemalige Finanzministerin Maria Fekter sowie „Jedermann“ Philipp Hochmair und seine Buhlschaft Roxane Duran.
Kommentare