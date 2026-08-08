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Salzburger Festspiele: Wer zum Empfang der Industriellenvereinigung kam

Der Empfang fand über den Dächern der Mozartstadt im Restaurant M32 am Mönchsberg statt.
08.08.2026, 10:04

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Vier festlich gekleidete Personen stehen nebeneinander auf einer Terrasse vor einer Bergkulisse.

Die Festspielzeit in Salzburg wird gerne auch für den einen oder anderen Empfang genutzt, um sich kulturell, gesellschaftlich, politisch und natürlich auch wirtschaftlich auszutauschen.

Die Salzburger Industriellenvereinigung lud dazu ins Restaurant M32 am Mönchsberg.

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Empfang Industriellenvereinigung

Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Ex-Finanzministerin Maria Fekter

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Empfang Industriellenvereinigung

Andreas Klauser (CEO Palfinger) mit Ehefrau Jolanta, Schauspielerin Susanne Czepl Zrost und Rudolf Zrost (IV)
 

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Empfang Industriellenvereinigung

Philipp Hochmair und Roxane Duran

Auf Einladung von IV-Salzburg-Präsident Andreas Wimmer kamen Festspielpräsidentin Kristina Hammer, die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, die ehemalige Finanzministerin Maria Fekter sowie „Jedermann“ Philipp Hochmair und seine Buhlschaft Roxane Duran.

Konzert Salzburg Karoline Edtstadler Philipp Hochmair
kurier.at, SW  | 

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