Verlobung auf offener Bühne: Gabriela Benesch und Erich Furrer heiraten

"Am Ende der Vorstellung kam er mit einem wunderschönen Rosenstrauss auf die Bühne und fragte mich vor 450 Zuschauern. Die wunderschöne freudige Reaktion des Publikums hat mich zu Tränen gerührt. Ein toller Moment in diesem Augenblick, der mir lange in Erinnerung bleiben wird", so Benesch überglücklich.

Das Theater Akzent hat für das Liebespaar auch eine besondere Bedeutung, denn vor neun Jahren lernten sie einander dort kennen. Geheiratet wird übrigens im September.