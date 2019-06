Uwe Kröger: Abschied von Salzburg und Regiedebüt

Nach acht Jahren und fünf Produktionen – Sound Of Music, La Cage aux Folles, Annie, Spamalot und Doktor Dolittle – verabschiedet sich Musical-Star Uwe Kröger von Salzburg. „Das Salzburger Landestheater ist meine zweite Heimat geworden. Es ist so ein wunderbares Haus. Es ist schon so ein fixer Bestandteil geworden. Ich hoffe, dass es das auch in er Zukunft wieder sein wird. Jetzt sag’ ich erstmal Tschüss“, so Kröger im KURIER-Talk.