Uschi Glas: Buchpräsentation in Wien und warum sie kein "Schätzchen" ist

Als die deutsche Schauspielerin Uschi Glas (80) im Jahr 1968 den Film "Zur Sache, Schätzchen" drehte, war ihr Spitzname geboren. Gepasst hat ihr das aber nie so wirklich, weshalb sie auch ihre Memoiren "Ein Schätzchen war ich nie" nannte. Diese präsentierte sie am Dienstagabend in der Kulturgarage in Wien.

"Mir eilte schon in jungen Jahren der (berechtigte) Ruf voraus, dass ich mir nicht alles gefallen ließ. Ich widersprach, wenn mir etwas nicht in den Kram passte, und ich erlaubte mir, eine eigene Meinung zu haben und diese auch auszusprechen", schreibt Glas etwa in ihrer Biografie.