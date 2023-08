Urlauben auf Sylt oder wo Lugner Austern mit Ketchup isst

Während es andere im Sommer in die Hitze zieht, bevorzugt Baumeister Richard Lugner dann doch eher kühlere Temperaturen. Dem KURIER schickte er jetzt Urlaubsgrüße von der Nordseeinsel Sylt.

Denn dort hält er sich gerade mit "Goldfisch" Andrea auf. "Tagsüber sitzt man in Strandkörben am Meer oder macht Radtouren zur Erkundung der Insel. Und abends landet man in Fischlokalen wie ,Sansibar' oder ,Frieser Fischotter'".