Überraschung: "Sex and the City"-Star tauchte in der Wiener Volksoper auf

Auch Oliver Liebl, der Clifford Bradshaw spielt, zeigte sich ganz begeistert von der Begegnung. "Cynthia Nixon, bekannt u.a. als Miranda in ,Sex and the City' war einfach mal gestern in unserer Cabaret-Vorstellung an der Volksoper Wien, stand danach beim Bühneneingang und gratuliert mir zu meiner ehrlichen und tollen Performance. Ich war etwas sprachlos, aber zumindest geistesgegenwärtig genug, sie um ein Foto zu bitten."